Наводнение после "Дебби" забрала жизни двух австралиек
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В результате наводнения, возникла из-за циклона "Дебби" в Австралии погибли два человека, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечают, что кроме двух погибших еще несколько десятков человек получили ранения.
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По предварительным данным, погибшими оказались две женщины. В полиции уточнили, что одна из них погибла в автомобиле, который унес мощный поток воды.
Кроме того, около 100 000 домов остаются без электроснабжения.
Напомним, мощный за шесть лет циклон всколыхнул Австралию в конце марта.