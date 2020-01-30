Повідомлено про підозру бойовику "ДНР", затриманому під час бойового зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Слідчі прокуратури повідомили про підозру в участі у терористичній організації затриманому під час бойового зіткнення учаснику незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР". Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області.
"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР" повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто в участі у терористичній організації", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2014 року чоловік після проходження спеціальної бойової підготовки ніс "службу" на блокпосту терористів розташованому у м. Горлівці, а також брав участь в охороні місць розташування військової техніки та здійснював обстріли позицій Збройних сил України з установок "Град" та "Гвоздика".
Зокрема, у 2015 році, чоловік виконував бойові завдання, перебуваючи спочатку у складі 2 мотострілкового батальйону, що розташовувався у місті Єнакієво, а згодом, виконував обов’язки старшого навідника міномету у складі однієї з мотострілкових бригад "ДНР" в районі міста Вуглегірська.
27 січня 2020 року, під час бойового зіткнення ДРГ терористів з силами ЗСУ в районі міста Красногорівки чоловіка було затримано.
Досудове розслідування триває. Проводяться першочергові процесуальні та слідчі (розшукові) дії.
Нагадаємо, У Донецькій області військові контррозвідники затримали колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак".