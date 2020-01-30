Сообщено о подозрении боевику "ДНР", задержанному во время боевого столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Следователи прокуратуры сообщили о подозрении в участии в террористической организации задержанному во время боевого столкновения участнику незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области участнику незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть в участии в террористической организации", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что в июле 2014 года мужчина после прохождения специальной боевой подготовки нес "службу" на блокпосту террористов расположенном в г. Горловке, а также принимал участие в охране мест расположения военной техники и осуществлял обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из установок "Град" и "Гвоздика".
В частности, в 2015 году, мужчина выполнял боевые задачи, находясь сначала в составе 2 мотострелкового батальона, располагавшегося в городе Енакиево, а впоследствии, исполнял обязанности старшего наводчика миномета в составе одной из мотострелковых бригад "ДНР" в районе города Углегорска.
27 января 2020 года, во время боевого столкновения ДРГ террористов с силами ВСУ в районе города Красногоровки мужчина был задержан.
Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные процессуальные и следственные (розыскные) действия.
Напомним, в Донецкой области военные контрразведчики задержали бывшего боевика террористической группировки "Призрак".