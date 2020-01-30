Сообщено о подозрении боевику "ДНР", задержанному во время боевого столкновения

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 10258 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 49441 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 117901 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 125949 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 195660 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 194700 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 406816 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228992 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 513783 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350280 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2.9м/с
78%
Популярные новости

Двуликая стратегия: путин демонстрирует двойные подходы в решении "украинского вопроса" - NBC News

5 апреля, 20:12 • 5308 просмотра

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 11657 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 20680 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

00:33 • 10322 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 6812 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 156311 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 144443 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 232204 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 406816 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 513783 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 49445 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 48007 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 46689 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 53597 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 83837 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Сообщено о подозрении боевику "ДНР", задержанному во время боевого столкновения

Киев • УНН

 • 18233 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Следователи прокуратуры сообщили о подозрении в участии в террористической организации задержанному во время боевого столкновения участнику незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Сообщено о подозрении боевику "ДНР", задержанному во время боевого столкновения

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области участнику незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть в участии в террористической организации", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в июле 2014 года мужчина после прохождения специальной боевой подготовки нес "службу" на блокпосту террористов расположенном в г. Горловке, а также принимал участие в охране мест расположения военной техники и осуществлял обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из установок "Град" и "Гвоздика".

В частности, в 2015 году, мужчина выполнял боевые задачи, находясь сначала в составе 2 мотострелкового батальона, располагавшегося в городе Енакиево, а впоследствии, исполнял обязанности старшего наводчика миномета в составе одной из мотострелковых бригад "ДНР" в районе города Углегорска.

27 января 2020 года, во время боевого столкновения ДРГ террористов с силами ВСУ в районе города Красногоровки мужчина был задержан.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные процессуальные и следственные (розыскные) действия.

Напомним, в Донецкой области военные контрразведчики задержали бывшего боевика террористической группировки "Призрак".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,496.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.93