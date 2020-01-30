На Донеччині затримали колишнього бойовика з угруповання "Призрак"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Донецькій області військові контррозвідники затримали колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак". Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що житель Бахмутського району відбував покарання за крадіжку в одному з місць позбавлення волі на Донеччині.
Після звільнення у червні 2014 року чоловік приєднався до терористів "ДНР". Бойовики доручили йому нести "бойові чергування" на блокпостах у районі міста Сіверськ. Після звільнення населеного пункту силами Антитерористичної операції влітку 2014 року він втік від бойовиків та тривалий час переховувався на території Російської Федерації. Наприкінці минулого року чоловік повернувся на підконтрольну Україні територію Донеччини та у січні 2020-го був встановлений і затриманий контррозвідниками спецслужби.
У ході досудового розслідування колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, контррозвідники у ході спецоперації вивели на підконтрольну українській владі територію одного з колишніх "міністрів вугільної промисловості" терористичної організації "ДНР".