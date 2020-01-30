В Донецкой области задержали бывшего боевика из группировки "Призрак"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 9520 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 48360 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 117618 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 125698 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 195475 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 194648 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 406665 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228976 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 513661 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350247 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
78%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 11464 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 20494 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

00:33 • 10029 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 6358 просмотра

Ракетная атака на Киев: количество раненых возросло до трех

03:51 • 47357 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 156165 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 144293 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 232065 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 406663 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 513659 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 48342 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 47920 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 46623 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 53544 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 83776 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Донецкой области задержали бывшего боевика из группировки "Призрак"

Киев • УНН

 • 20760 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Донецкой области военные контрразведчики задержали бывшего боевика террористической группировки "Призрак". Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В Донецкой области задержали бывшего боевика из группировки "Призрак"

Оперативники спецслужбы установили, что житель Бахмутского района отбывал наказание за кражу в одном из мест лишения свободы в Донецкой области.

После освобождения в июне 2014 года мужчина присоединился к террористам "ДНР". Боевики поручили ему нести "боевые дежурства" на блокпостах в районе города Северск. После освобождения населенного пункта силами Антитеррористической операции летом 2014 года он бежал от боевиков и длительное время скрывался на территории Российской Федерации. В конце прошлого года мужчина вернулся на подконтрольную Украины территорию Донецкой области и в январе 2020-го был установлен и задержан контрразведчиками спецслужбы.

В ходе досудебного расследования бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, контрразведчики в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших "министров угольной промышленности" террористической организации "ДНР".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,496.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.93