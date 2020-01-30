В Донецкой области задержали бывшего боевика из группировки "Призрак"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Донецкой области военные контрразведчики задержали бывшего боевика террористической группировки "Призрак". Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Бахмутского района отбывал наказание за кражу в одном из мест лишения свободы в Донецкой области.
После освобождения в июне 2014 года мужчина присоединился к террористам "ДНР". Боевики поручили ему нести "боевые дежурства" на блокпостах в районе города Северск. После освобождения населенного пункта силами Антитеррористической операции летом 2014 года он бежал от боевиков и длительное время скрывался на территории Российской Федерации. В конце прошлого года мужчина вернулся на подконтрольную Украины территорию Донецкой области и в январе 2020-го был установлен и задержан контрразведчиками спецслужбы.
В ходе досудебного расследования бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, контрразведчики в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших "министров угольной промышленности" террористической организации "ДНР".