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Повернення УХЛ: відбувся перший поєдинок півфіналу турніру

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У перший день осені пройшов перший півфінальний матч в серії Української хокейної ліги між "Кременчуком" та "Білим Барсом" на домашній арені кременчужан, передає УНН з посиланням на сайт УХЛ.

Повернення УХЛ: відбувся перший поєдинок півфіналу турніру

Перший після тривалої паузи матч команди провели на швидкостях. І хоч клуби мали досить багато шансів біля воріт супротивника, проте реалізувати свої моменти обидва клуби так і не змогли, а володіння Ігоря Давлетшина і Кирила Кучера залишилися сухими.

З нулями на табло команди грали аж до третьої хвилини другого періоду, коли точний кидок на свій рахунок записав Андрій Денискін, забивши першу шайбу в півфіналі плей-офф для “Кременчука”. До кінця другої 20 хвилин зустрічі “барси” так і не змогли використати свої моменти і відіграти пропущену шайбу.

Відкрити для себе рахунок закинутих шайб “Білий Барс” зміг уже на старті третього періоду — гол до свого активу записав Роман Благой. Однак, “городянам” не сподобався такий результат на табло і через 20 секунд Іван Савченко знову вивів свій клуб вперед.

Провальною для білоцерківців стала середина третього періоду, коли “городяни” при рахунку 2:1 тричі відзначилися у воротах “Білого Барса” — голи в активі Андрія Денискіна, Дмитра Созонова і Олександра Коробова. Ці шайби зафіксували на табло фінальний рахунок 5:1 на користь господарів матчу, що означало перемогу “Кременчука” в першому поєдинку півфінальної серії.

Відзначимо, що 2 вересня “Кременчук” та “Білий Барс” проведуть другий матч півфіналу плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги.

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