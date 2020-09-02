Повернення УХЛ: відбувся перший поєдинок півфіналу турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У перший день осені пройшов перший півфінальний матч в серії Української хокейної ліги між "Кременчуком" та "Білим Барсом" на домашній арені кременчужан, передає УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Перший після тривалої паузи матч команди провели на швидкостях. І хоч клуби мали досить багато шансів біля воріт супротивника, проте реалізувати свої моменти обидва клуби так і не змогли, а володіння Ігоря Давлетшина і Кирила Кучера залишилися сухими.
З нулями на табло команди грали аж до третьої хвилини другого періоду, коли точний кидок на свій рахунок записав Андрій Денискін, забивши першу шайбу в півфіналі плей-офф для “Кременчука”. До кінця другої 20 хвилин зустрічі “барси” так і не змогли використати свої моменти і відіграти пропущену шайбу.
Відкрити для себе рахунок закинутих шайб “Білий Барс” зміг уже на старті третього періоду — гол до свого активу записав Роман Благой. Однак, “городянам” не сподобався такий результат на табло і через 20 секунд Іван Савченко знову вивів свій клуб вперед.
Провальною для білоцерківців стала середина третього періоду, коли “городяни” при рахунку 2:1 тричі відзначилися у воротах “Білого Барса” — голи в активі Андрія Денискіна, Дмитра Созонова і Олександра Коробова. Ці шайби зафіксували на табло фінальний рахунок 5:1 на користь господарів матчу, що означало перемогу “Кременчука” в першому поєдинку півфінальної серії.
Відзначимо, що 2 вересня “Кременчук” та “Білий Барс” проведуть другий матч півфіналу плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги.