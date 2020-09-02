Возвращение УХЛ: состоялся первый поединок полуфинала турнира

Первый после длительной паузы матч команды провели на скоростях. И хотя клубы имели достаточно много шансов у ворот противника, однако реализовать свои моменты оба клуба так и не смогли, а владение Игоря Давлетшина и Кирилла Кучера остались сухими.

С нулями на табло команды играли до третьей минуты второго периода, когда точный бросок на свой счет записал Андрей Денискин, забив первую шайбу в полуфинале плей-офф для “Кременчуга”. К концу второй 20 минут встречи “барсы” так и не смогли использовать свои моменты и отыграть пропущенную шайбу.

Открыть для себя счет заброшенных шайб “Белый Барс” смог уже на старте третьего периода — гол в свой актив записал Роман Благой. Однако, “горожанам” не понравился такой результат на табло и через 20 секунд Иван Савченко снова вывел свой клуб вперед.

Провальной для белоцерковчан стала середина третьего периода, когда “горожане” при счете 2:1 трижды отличились в воротах “Белого Барса” — голы в активе Андрея Денискины, Дмитрия Созонова и Александра Коробова. Эти шайбы зафиксировали на табло финальный счет 5:1 в пользу хозяев матча, что означало победу “Кременчуга” в первом поединке полуфинальной серии.

Отметим, что 2 сентября “Кременчуг” и “Белый Барс” проведут второй матч полуфинала плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги.