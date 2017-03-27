Повернення "Твін Пікс" через 25 років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Актори, які зіграли в перших двох сезонах культового серіалу "Твін Пікс", через 25 років у новому сезоні постали в образах своїх персонажів, передає УНН з посиланням на Entertainment Weekly.
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Актори розповіли про свої враження від повернення на знімальний майданчик через 25 років після виходу серіалу.
"Ми повернулися до проекту дорослішими, зі знаннями, яких у нас раніше не було", - зазначила Шерілін Фенн, яка виконала в серіалі роль Одрі Хорн.
Прем'єра третього сезону відбудеться на каналі Showtime 21 травня.
Крім акторів з попередніх частин, у продовженні з'являться Моніка Беллуччі, Тім Рот, Наомі Уоттс, Джим Белуші, Аманда Сейфрід, Ешлі Джадд.
"Дивно, що серіал повертається. Я вірю, що за це відповідальні його шанувальники, які за цей час нікуди не зникли. Сподіваюся, їм сподобається те, що ми створили", - заявив Кайл Маклахлен, який зіграв головного героя "Твін Пікса" - спеціального агента ФБР Дейла Купера.
Довідка УНН: Серіал "Твін Пікс" вперше транслювався на каналі ABC в 1990-1991 роках. У центрі сюжету - розслідування спеціальним агентом ФБР Дейлом Купером вбивства школярки Лори Палмер.