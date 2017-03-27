Возвращение "Твин Пикс" через 25 лет

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Актеры рассказали о своих впечатлениях от возвращения на съемочную площадку через 25 лет после выхода сериала.

"Мы вернулись к проекту взрослее, со знаниями, которых у нас раньше не было", - отметила Шерилин Фенн, которая выполнила в сериале роль Одри Хорн.

Премьера третьего сезона состоится на канале Showtime 21 мая.

Кроме актеров из предыдущих частей, в продолжении появятся Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид, Эшли Джадд.

"Странно, что сериал возвращается. Я верю, что за это ответственны его поклонники, которые за это время никуда не исчезли. Надеюсь, им понравится то, что мы создали", - заявил Кайл Маклахлен, сыгравший главного героя "Твин Пикса" - специального агента ФБР Дэйла Купера.

Справка УНН: Сериал "Твин Пикс" впервые транслировался на канале ABC в 1990-1991 годах. В центре сюжета - расследование специальным агентом ФБР Дейлом Купером убийства школьницы Лоры Палмер.