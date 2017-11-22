Повернення ПДВ збагачує користувачів офшорних схем - експерт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні потрібно скасувати повернення податку на додану вартість (ПДВ). Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Андрій Новак.

"Вважаю, що повернення ПДВ потрібно скасувати. Тому що експортери та імпортери - це основні користувачі офшорних схем. Вони обкрадають державу двічі: вперше - коли використовують офшорні схеми і не сплачують податки до державного бюджету, вдруге - коли їм з українського бюджету відшкодовують ПДВ. І треба враховувати характер нашого експорту. Загалом це сировинна продукція і такий експорт держава підтримувати не повинна. Підтримувати можна високотехнологічний експорт - автомобілі, літаки, обладнання техніку. А зерно, металопрокат і хімію в чистому вигляді, тим більше через бюджет, не потрібно", - пояснив він.

Крім того, за словами експерта, існує непряма залежність між поверненням ПДВ та коливаннями національної валюти.

"У разі якщо не працює так званий автоматизований режим в повному обсязі - за якийсь період часу накопичується заборгованість по відшкодуванню ПДВ. Треба ще якийсь час, аби цю заборгованість погасити, що провокує експортерів скуповувати валюту. Як наслідок - це впливає на коливання на валютному ринку", - пояснив він.

Нагадаємо, лідером з повернення ПДВ на аграрному ринку є компанія "Кернел". За 10 місяців поточного року вона вже отримала понад 7 млрд грн з бюджету. Чистий прибуток цієї компанії обчислюється 176,2 млн дол., тобто близько 5 млрд грн. Інтереси "Кернел" у ВР представляє нардеп і колишній голова податкового комітету Віталій Хомутинник. З 2015 року він є співвласником агрохолдингу. 

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