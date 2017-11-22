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Возврат НДС обогащает пользователей оффшорных схем - эксперт

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине нужно отменить возврат налога на добавленную стоимость (НДС). Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Андрей Новак.

"Считаю, что возврат НДС нужно отменить. Потому что экспортеры и импортеры - это основные пользователи оффшорных схем. Они обворовывают государство дважды: первый раз - когда используют оффшорные схемы и платят налоги в государственный бюджет, второй - когда им из украинского бюджета возмещают НДС. И надо учитывать характер нашего экспорта. В целом это сырьевая продукция и такой экспорт государство поддерживать не должно. Поддерживать можно высокотехнологичный экспорт - автомобили, самолеты, оборудование технику. А зерно, металлопрокат и химию в чистом виде, тем более через бюджет, не нужно", - пояснил он.

Кроме того, по словам эксперта, существует косвенная зависимость между возвратом НДС и колебаниями национальной валюты.

"В случае если не работает так называемый автоматизированный режим в полном объеме - за какой-то период времени накапливается задолженность по возмещению НДС. Надо еще некоторое время, чтобы эту задолженность погасить, что провоцирует экспортеров скупать валюту. Как следствие - это влияет на колебания на валютном рынке", - пояснил он.

Напомним, лидером по возврату НДС на аграрном рынке является компания "Кернел". За 10 месяцев текущего года она уже получила более 7 млрд грн из бюджета. Чистая прибыль этой компании исчисляется 176,2 млн долл., то есть около 5 млрд грн. Интересы "Кернел" в ВР представляет нардеп и бывший председатель налогового комитета Виталий Хомутынник. С 2015 года он является совладельцем агрохолдинга.

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