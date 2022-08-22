Повені та зсуви ґрунту призвели до загибелі 40 осіб на півночі Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Щонайменше 40 людей загинули, а 13 вважаються зниклими безвісти внаслідок раптових повеней, спричинених інтенсивними мусонними дощами на півночі Індії за останні три дні. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Дощі затопили сотні сіл, знесли глиняні будинки, затопили дороги та зруйнували мости в деяких частинах штатів Індії. Індійський метеорологічний департамент прогнозує, що протягом наступних двох днів у регіоні продовжуватиметься сильний або дуже сильний дощ.
В офіційному урядовому релізі в неділю говориться, що зсуви та повені в гімалайському штаті Хімачал-Прадеш за останні три дні забрали життя щонайменше 36 людей.
У сусідньому штаті Уттаракханд серія хмарних зривів у суботу призвела до чотирьох загиблих і 13 зниклих безвісти, оскільки річки вийшли з берегів і змили кілька будинків.
Команди рятувальників евакуювали застряглих в обох штатах.
Минулого року раптова повінь забрала життя майже 200 людей і змила будинки в Уттаракханді.
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Індія готувалася "годувати світ", проте вимушена розглянути питання щодо імпорту зерна.