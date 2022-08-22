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Наводнения и оползни привели к гибели 40 человек на севере Индии

Киев • УНН

 • 95695 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. По меньшей мере 40 человек погибли, а 13 числятся пропавшими без вести в результате внезапных наводнений, вызванных интенсивными муссонными дождями на севере Индии за последние три дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Наводнения и оползни привели к гибели 40 человек на севере Индии

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Дожди затопили сотни деревень, снесли глиняные дома, затопили дороги и разрушили мосты в некоторых частях штатов Индии. Индийский метеорологический департамент прогнозирует, что в течение следующих двух дней в регионе будет продолжаться сильный или сильный дождь.

В официальном правительственном релизе в воскресенье говорится, что оползни и наводнения в гималайском штате Химачал-Прадеш за последние три дня унесли жизни по меньшей мере 36 человек. 

В соседнем штате Уттаракханд серия облачных срывов в субботу привела к четырем погибшим и 13 пропавшим без вести, поскольку реки вышли из берегов и смыли несколько домов.

Команды спасателей эвакуировали застрявших в обоих штатах.

В прошлом году внезапное наводнение унесло жизни почти 200 человек и смыло дома в Уттаракханде.

Напомним

Индия готовилась "кормить мир", однако вынуждена рассмотреть вопрос импорта зерна.

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