Наводнения и оползни привели к гибели 40 человек на севере Индии

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Дожди затопили сотни деревень, снесли глиняные дома, затопили дороги и разрушили мосты в некоторых частях штатов Индии. Индийский метеорологический департамент прогнозирует, что в течение следующих двух дней в регионе будет продолжаться сильный или сильный дождь.

В официальном правительственном релизе в воскресенье говорится, что оползни и наводнения в гималайском штате Химачал-Прадеш за последние три дня унесли жизни по меньшей мере 36 человек.

В соседнем штате Уттаракханд серия облачных срывов в субботу привела к четырем погибшим и 13 пропавшим без вести, поскольку реки вышли из берегов и смыли несколько домов.

Команды спасателей эвакуировали застрявших в обоих штатах.

В прошлом году внезапное наводнение унесло жизни почти 200 человек и смыло дома в Уттаракханде.

Напомним

Индия готовилась "кормить мир", однако вынуждена рассмотреть вопрос импорта зерна.