Індія готувалася "годувати світ", проте вимушена розглянути питання щодо імпорту зерна - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна готова "годувати світ" після вторгнення росії в Україну. Проте, після чотирьох місяців після цієї заяви індійському уряду необхідно розглянути питання імпорту зерна, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Згідно з даними Food Corp. of India, у серпні державні резерви скоротилися до найнижчого рівня за останні 14 років, тоді як інфляція споживчої пшениці становить близько 12%.
Загрозливий дефіцит і зростання цін змушують владу готуватися до закупівель з-за кордону, пише Bloomberg. Урядові чиновники обговорюють, чи зменшити або скасувати 40% імпортне мито на пшеницю, розповіли джерела видання на умовах анонімності.
"Індія може розглянути можливість збільшення своїх внутрішніх поставок пшениці шляхом збільшення імпорту", - сказав економіст Nomura Holdings Inc. Сонал Варма: "Оскільки внутрішні оптові ціни на пшеницю нижчі за світові ціни, зниження імпортних мит також буде важливим, щоб зробити це життєздатним варіантом."
Попри те, що Індія є другим у світі виробником пшениці, вона ніколи не була великим експортером. Крім того, щороку країна імпортувала лише близько 0,02% від об'єму виробництва. Наразі влада очікує, що врожай 2021-2022 становитиме близько 107 мільйонів тонн, порівняно з прогнозами трейдерів у 98-102 мільйони тонн.
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У середині травня уряд Індії запровадив заборону на експорт пшениці, оскільки спека скоротила виробництво і підштовхнула внутрішні ціни до рекордно високого рівня.
Пізніше, 2 червня, індійська влада дозволила вивезення невеликої кількості пшениці за кордон. Після відправки в різних портах залишилося не менше 1,7 млн тонн зерна.