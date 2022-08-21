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Індія готувалася "годувати світ", проте вимушена розглянути питання щодо імпорту зерна - Bloomberg

Київ • УНН

 • 215433 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна готова "годувати світ" після вторгнення росії в Україну. Проте, після чотирьох місяців після цієї заяви індійському уряду необхідно розглянути питання імпорту зерна, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Індія готувалася "годувати світ", проте вимушена розглянути питання щодо імпорту зерна - Bloomberg

Деталі

Згідно з даними Food Corp. of India, у серпні державні резерви скоротилися до найнижчого рівня за останні 14 років, тоді як інфляція споживчої пшениці становить близько 12%.

Загрозливий дефіцит і зростання цін змушують владу готуватися до закупівель з-за кордону, пише Bloomberg. Урядові чиновники обговорюють, чи зменшити або скасувати 40% імпортне мито на пшеницю, розповіли джерела видання на умовах анонімності.

"Індія може розглянути можливість збільшення своїх внутрішніх поставок пшениці шляхом збільшення імпорту", - сказав економіст Nomura Holdings Inc. Сонал Варма: "Оскільки внутрішні оптові ціни на пшеницю нижчі за світові ціни, зниження імпортних мит також буде важливим, щоб зробити це життєздатним варіантом."

Попри те, що Індія є другим у світі виробником пшениці, вона ніколи не була великим експортером. Крім того, щороку країна імпортувала лише близько 0,02% від об'єму виробництва. Наразі влада очікує, що врожай 2021-2022 становитиме близько 107 мільйонів тонн, порівняно з прогнозами трейдерів у 98-102 мільйони тонн.

Раніше

У середині травня уряд Індії запровадив заборону на експорт пшениці, оскільки спека скоротила виробництво і підштовхнула внутрішні ціни до рекордно високого рівня.

Пізніше, 2 червня, індійська влада дозволила вивезення невеликої кількості пшениці за кордон. Після відправки в різних портах залишилося не менше 1,7 млн ​​тонн зерна.

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