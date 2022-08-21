Индия готовилась "кормить мир", однако вынуждена рассмотреть вопрос по импорту зерна - Bloomberg

Детали

Согласно данным Food Corp. of India, в августе государственные резервы сократились до самого низкого уровня за последние 14 лет, в то время как инфляция потребительской пшеницы составляет около 12%.

Угрожающий дефицит и рост цен заставляют власть готовиться к закупкам из-за рубежа, пишет Bloomberg. Правительственные чиновники обсуждают, уменьшить или отменить 40% импортную пошлину на пшеницу, рассказали источники издания на условиях анонимности.

"Индия может рассмотреть возможность увеличения своих внутренних поставок пшеницы путем увеличения импорта", - сказал экономист Nomura Holdings Inc. Сонал Варма: "Поскольку внутренние оптовые цены на пшеницу ниже мировых цен, снижение импортных пошлин также будет важным, чтобы сделать это жизнеспособным вариантом."

Несмотря на то, что Индия является вторым в мире производителем пшеницы, она никогда не являлась крупным экспортером. Кроме того, ежегодно страна импортировала всего около 0,02% от объема производства. В настоящее время власти ожидают, что урожай 2021-2022 будет составлять около 107 миллионов тонн по сравнению с прогнозами трейдеров в 98-102 миллиона тонн.

Ранее

В середине мая правительство Индии ввело запрет на экспорт пшеницы, поскольку жара сократила производство и подтолкнула внутренние цены до рекордно высокого уровня.

Позднее, 2 июня, индийские власти разрешили вывоз небольшого количества пшеницы за границу. После отправки в разных портах осталось не менее 1,7 млн ​​тонн зерна.