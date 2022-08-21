Индия готовилась "кормить мир", однако вынуждена рассмотреть вопрос по импорту зерна - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна готова "кормить мир" после вторжения россии в Украину. Однако, после четырех месяцев после этого заявления индийскому правительству необходимо рассмотреть вопрос импорта зерна, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Согласно данным Food Corp. of India, в августе государственные резервы сократились до самого низкого уровня за последние 14 лет, в то время как инфляция потребительской пшеницы составляет около 12%.
Угрожающий дефицит и рост цен заставляют власть готовиться к закупкам из-за рубежа, пишет Bloomberg. Правительственные чиновники обсуждают, уменьшить или отменить 40% импортную пошлину на пшеницу, рассказали источники издания на условиях анонимности.
"Индия может рассмотреть возможность увеличения своих внутренних поставок пшеницы путем увеличения импорта", - сказал экономист Nomura Holdings Inc. Сонал Варма: "Поскольку внутренние оптовые цены на пшеницу ниже мировых цен, снижение импортных пошлин также будет важным, чтобы сделать это жизнеспособным вариантом."
Несмотря на то, что Индия является вторым в мире производителем пшеницы, она никогда не являлась крупным экспортером. Кроме того, ежегодно страна импортировала всего около 0,02% от объема производства. В настоящее время власти ожидают, что урожай 2021-2022 будет составлять около 107 миллионов тонн по сравнению с прогнозами трейдеров в 98-102 миллиона тонн.
Ранее
В середине мая правительство Индии ввело запрет на экспорт пшеницы, поскольку жара сократила производство и подтолкнула внутренние цены до рекордно высокого уровня.
Позднее, 2 июня, индийские власти разрешили вывоз небольшого количества пшеницы за границу. После отправки в разных портах осталось не менее 1,7 млн тонн зерна.