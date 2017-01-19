Повені на північному сході Аргентини завдали масштабних втрат
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Втрати у провінції Санта-Фе у північно-східній частині Аргентини внаслідок повеней через сильні дощі, які пройшли у регіоні останні тижні, оцінюються у суму від 15 до 20 мільярдів аргентинських песо (940 млн - 1,25 млрд дол.). Про це заявив губернатор Санта-Фе Мігель Ліфшиц, передає УНН з посиланням на Telam.
"За нашими оцінками, втрати становлять від 15 мільярдів до 20 мільярдів песо", - сказав він.
Губернатор Санта-Фе підкреслив, що "водна криза ще не закінчилася, найближчими тижнями може бути більше опадів".
З його слів, від стихії постраждали від 80 до 90 районів і дощі були сильнішими, ніж очікувалося.
Він додав, що постраждали плантації з соєвими бобами.
"Проблема серйозна, вона виходить за межі провінції, тому сьогодні я збираюся до Буенос-Айреса, щоб зустрітися з міністром внутрішніх справ Рохеліо Фрігеріо, наполягати на необхідності планування не лише на цю провінцію, а й на сусідні провінції, такі як Кордоба і Сантьяго-дель-Естеро", - сказав він.
Внаслідок сильних дощів, які продовжуються декілька тижнів в провінції Буенос-Айрес, центральних та південних регіонах провінції Санта-Фе та на південному-сході провінції Кордова, виникли повені. Внаслідок негоди свої домівки змушені були покинути кілька тисяч осіб. За наведеними ДСНС даними, загинула одна людина. У постраждалих районах введено надзвичайний стан.