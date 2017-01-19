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Наводнения на северо-востоке Аргентины нанесли масштабных потерь

Киев • УНН

 • 7709 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Потери  в провинции Санта-Фе в северо-восточной части Аргентины в результате наводнений из-за сильных дождей, которые прошли в регионе в последнии недели, оцениваются в сумму от 15 до 20 млрд аргентинских песо (940 млн - 1,25 млрд. долл.). Об этом заявил губернатор Санта-Фе Мигель Лифшиц, передает УНН со ссылкой на Telam.

"По нашим оценкам, потери составляют от  15 млрд. до 20 млрд. песо", - сказал он.

Губернатор Санта-Фе подчеркнул, что "водный кризис еще не закончился, в ближайшие недели может быть больше осадков".

По его словам, от стихии пострадали от 80 до 90 районов и дожди были сильнее, чем ожидалось.

Он добавил, что пострадали плантации с соевыми бобами.

"Проблема серьезная, она выходит за пределы провинции, поэтому сегодня я собираюсь в Буэнос-Айрес, чтобы встретиться с министром внутренних дел Рохелио Фригерио, настаивать на необходимости планирования не только на эту провинцию, но и на соседние провинции, такие как Кордоба и Сантьяго- дель-Эстеро ", - сказал он.

В результате сильных дождей, которые продолжаются несколько недель в провинции Буэнос-Айрес, центральных и южных регионах провинции Санта-Фе и юго-востоке провинции Кордоба, возникли наводнения. Вследствие непогоды свои дома вынуждены были покинуть несколько тысяч человек.

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