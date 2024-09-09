Повені на півдні Марокко забрали життя 11 людей, 9 зникли безвісти

Проливні дощі стали причиною повеней, внаслідок яких загинули щонайменше 11 людей, а дев'ять людей зникли безвісти у південних провінціях Марокко, повідомила влада в неділю, пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

У неділю влада Марокко повідомила AFP, що 11 людей загинули і дев'ять зникли безвісти внаслідок повені, викликаної "винятковим" кліматичним явищем у південних районах.

Представник міністерства внутрішніх справ країни Рашид Халфі повідомив, що влада зафіксувала початкову "кількість загиблих в 11 осіб" після "сильних гроз", що обрушилися на "17 префектур та провінцій королівства".

За словами Халфі, серед жертв семеро загинули в провінції Тата, приблизно за 740 кілометрів на південь від Рабата, і двоє в Ер-Рашидії, майже за 500 кілометрів на схід від Марракеша.

Він сказав, що один із постраждалих мав іноземне громадянство, не надавши додаткових подробиць.

Халфі також сказав, що "обсяг опадів, зафіксований за два дні, еквівалентний тому, що зазвичай випадає у цих регіонах протягом усього року".

Повені також призвели до обвалення 40 будинків та пошкодження 93 доріг, а також "призвели до перебоїв з електропостачанням, питною водою та телефонними мережами", додав він.

Зазвичай посушливі райони на півдні Марокко та Алжиру були затоплені повенями, спричиненими зливами, з п'ятниці, повідомили офіційні особи AFP у неділю.

Райони на півдні Марокко постраждали від "вкрай нестабільної тропічної повітряної маси", повідомив представник головного управління метеорології Марокко Лхуссен Юабд.

Це "привело до утворення нестабільних та сильних хмар", які спричинили сильні зливи, сказав він, назвавши це явище "винятковим".

У результаті у регіоні Уарзазат випало 47 міліметрів опадів за три години, а Тагуніт, розташований неподалік кордону з Алжиром, близько 170 міліметрів, за даними марокканської метеорологічної служби.

"Ми не бачили такого дощу близько 10 років", - сказав AFP Омар Гана, місцевий житель Уарзазату.

Сильні дощі обрушилися на регіони Марокко, які страждають від посухи щонайменше шість років.

Відеоролики, які розміщені в соціальних мережах, показують, що деякі райони пустелі Сахара були затоплені. У марокканському Уарзазаті затоплено цілі вулиці.

Доповнення

Марокко зазнає серйозного дефіциту води після шести років посухи поспіль, внаслідок чого до кінця серпня рівень пропускної здатності дамб скоротився до менш ніж 28 відсотків.