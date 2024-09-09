Наводнения на юге Марокко унесли жизни 11 человек, 9 пропали без вести

Проливные дожди стали причиной наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек, а девять человек пропали без вести в южных провинциях Марокко, сообщили власти в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

В воскресенье власти Марокко сообщили AFP, что 11 человек погибли и девять пропали без вести в результате наводнения, вызванного "исключительным" климатическим явлением в южных районах.

Представитель министерства внутренних дел страны Рашид Халфи сообщил, что власти зафиксировали начальное "количество погибших в 11 человек" после "сильных гроз", обрушившихся на "17 префектур и провинций королевства".

По словам Халфи, среди жертв семеро погибли в провинции Тата, примерно в 740 километрах к югу от Рабата, и двое в Эр-Рашидии, почти в 500 километрах к востоку от Марракеша.

Он сказал, что один из пострадавших имел иностранное гражданство, не предоставив дополнительных подробностей.

Халфи также сказал, что "объем осадков, зафиксированный за два дня, эквивалентен тому, что обычно выпадает в этих регионах в течение всего года".

Наводнения также привели к обрушению 40 домов и повреждению 93 дорог, а также "привели к перебоям с электроснабжением, питьевой водой и телефонными сетями", добавил он.

Обычно засушливые районы на юге Марокко и Алжира были затоплены наводнениями, вызванными ливнями, с пятницы, сообщили официальные лица AFP в воскресенье.

Районы на юге Марокко пострадали от "крайне нестабильной тропической воздушной массы", сообщил представитель главного управления метеорологии Марокко Лхуссен Юабд.

Это "привело к образованию нестабильных и сильных облаков", которые вызвали сильные ливни, сказал он, назвав это явление "исключительным".

В результате в регионе Уарзазат выпало 47 миллиметров осадков за три часа, а Тагунит, расположенный недалеко от границы с Алжиром, около 170 миллиметров, по данным марокканской метеорологической службы.

"Мы не видели такого дождя около 10 лет", - сказал AFP Омар Гана, местный житель Уарзазата.

Сильные дожди обрушились на регионы Марокко, которые страдают от засухи по меньшей мере шесть лет.

Видеоролики, которые размещены в социальных сетях, показывают, что некоторые районы пустыни Сахара были затоплены. В марокканском Уарзазате затоплены целые улицы.

Дополнение

Марокко испытывает серьезный дефицит воды после шести лет засухи подряд, в результате чего к концу августа уровень пропускной способности дамб сократился до менее чем 28 процентов.