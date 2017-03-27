Потяг збив чоловіка у Запоріжжі

“Близько 2:00 27 березня чоловік 1985 року народження від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні Вільнянської лікарні”, — повідомила речниця Нацполіції Катерина Людвік.

Відомо, що інцидент стався близько 21:00. До швидкої та поліції надійшли повідомлення про те , що місцевий житель потрапив під потяг.

“Прибувши на місце події медики констатували у 32-річного чоловіка закриту травму хребта, закриту черепно-мозкову травму і травматичну ампутацію правої стопи. Чоловіка госпіталізували у Вільнянску центральну районну лікарню”, — повідомив голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.

Нагадаємо, 27 березня чоловік у Херсоні стрибнув під потяг.