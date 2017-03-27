Поезд сбил мужчину в Запорожье

"Около 2:00 27 марта мужчина 1985 года рождения от полученных травм скончался в реанимационном отделении Вольнянской больницы", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Екатерина Людвик.

Известно, что инцидент произошел около 21:00. До скорой и полиции поступили сообщения о том, что местный житель попал под поезд.

"Прибывшие на место происшествия медики констатировали у 32-летнего мужчины закрытую травму позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и травматическую ампутацию правой стопы. Мужчину госпитализировали в Вольнянский центральную районную больницу ", - сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

Напомним, 27 марта мужчина в Херсоне прыгнул под поезд .