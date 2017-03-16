Потяг Єдності України "Труханівська Січ" поїхав з Кропивницького до Полтави
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 березня. УНН. З Кропивницького до Полтави попрямував Потяг Єдності України “Труханівська Січ”, передає кореспондент УНН-Центр.
За інформацією кошового отамана потягу, до Полтави планують прибути вночі. Урочистості на території вокзалу в Полтаві розпочнуться близько 9:00 ранку.
Як зазначив кошовий отаман потягу Микола Бондар, серед міст по яких курсував потяг, у Кропивницькому учасників акції зустріли найкраще.
“Є купа вражень. Ми побували в багатьох містах і в Кропивницькому поки прийняли нас найкраще,” — повідомив Микола Бондар.
Учасників акції супроводжував військовий оркестр окремого полку спецпризначення.
Додамо, Всеукраїнська акція “Потяг Єднання України Труханівська Січ” відбувається вже вп’яте. В межах цьогорічної акції Полтава стане шостим містом, куди завітає потяг. Загалом, “Труханівська Січ” відвідає 13 міст. Наступним після Полтави стане Харків.
Нагадаємо, 9 березня у Києві стартував п’ятий потяг Єднання України “Труханівська Січ”. Цього разу поїзд вирушив на північ та центр України.