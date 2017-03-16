Поезд Единства Украины "Трухановская Сич" уехал из Кропивницкого в Полтаву

По информации кошевого атамана поезда в Полтаву планирует прибыть ночью. Торжества на территории вокзала в Полтаве начнутся около 9:00 утра.

Как отметил атаман поезда Николай Бондарь, среди городов по которым курсировал поезд, в Кропивницком участников акции встретили лучше.

"Есть куча впечатлений. Мы побывали во многих городах и в Кропивницком пока приняли нас лучше", - сообщил Николай Бондарь.

Участников акции сопровождал военный оркестр отдельного полка спецназначения.

Добавим, Всеукраинская акция "Поезд Единения Украины Трухановская Сич" происходит уже в пятый раз. В рамках нынешней акции Полтава станет шестым городом, куда приедет поезд. В общем, "Трухановская Сич" посетит 13 городов. Следующим после Полтавы станет Харьков.

Напомним, 9 марта в Киеве стартовал пятый поезд Единение Украины "Трухановская Сич" . На этот раз поезд отправился на север и центр Украины.