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Потяг, який нібито намагався протаранити блокпост активістів на залізниці Луганськ-Попасна, був порожній – поліція

Київ • УНН

 • 9152 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Вантажний потяг, який рухався у бік непідконтрольної уряду території на залізниці Луганськ-Попасна і нібито намагався протаранити блокпост з ветеранами АТО, був порожнім. Про це у коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.

“Це вантажний потяг, порожній, який йшов у бік непідконтрольної території”, — повідомила Т.Погукай.

Також вона додала, що на місці працює слідчо-оперативна група, яка документує всі події, які там відбуваються, а вже процесуальну оцінку дасть прокуратура та СБУ.

Нагадаємо, вантажний потяг, який намагався протаранити блокпост з ветеранами АТО на залізниці Луганськ-Попасна, був зупинений активістами.

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