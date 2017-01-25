Потяг, який нібито намагався протаранити блокпост активістів на залізниці Луганськ-Попасна, був порожній – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Вантажний потяг, який рухався у бік непідконтрольної уряду території на залізниці Луганськ-Попасна і нібито намагався протаранити блокпост з ветеранами АТО, був порожнім. Про це у коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.
“Це вантажний потяг, порожній, який йшов у бік непідконтрольної території”, — повідомила Т.Погукай.
Також вона додала, що на місці працює слідчо-оперативна група, яка документує всі події, які там відбуваються, а вже процесуальну оцінку дасть прокуратура та СБУ.
Нагадаємо, вантажний потяг, який намагався протаранити блокпост з ветеранами АТО на залізниці Луганськ-Попасна, був зупинений активістами.