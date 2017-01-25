Поезд, который якобы пытался протаранить блокпост активистов на железной дороге Луганск-Попасная, был пустым - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Грузовой поезд, который двигался в сторону неподконтрольной правительству территории на железной дороге Луганск-Попасная и якобы пытался протаранить блокпост с ветеранами АТО, был пустым. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
"Это грузовой поезд, пустой, который шел в сторону неподконтрольной территории", - сообщила Т.Погукай.
Также она добавила, что на месте работает следственно-оперативная группа, которая документирует все события, которые там происходят, а уже процессуальную оценку даст прокуратура и СБУ.
Напомним, грузовой поезд, который пытался протаранить блокпост с ветеранами АТО на железной дороге Луганск-Попасная, был остановлен активистами.