Поезд, который якобы пытался протаранить блокпост активистов на железной дороге Луганск-Попасная, был пустым - полиция

"Это грузовой поезд, пустой, который шел в сторону неподконтрольной территории", - сообщила Т.Погукай.

Также она добавила, что на месте работает следственно-оперативная группа, которая документирует все события, которые там происходят, а уже процессуальную оценку даст прокуратура и СБУ.

Напомним, грузовой поезд, который пытался протаранить блокпост с ветеранами АТО на железной дороге Луганск-Попасная, был остановлен активистами.