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Поезд, который якобы пытался протаранить блокпост активистов на железной дороге Луганск-Попасная, был пустым - полиция

Поезд, который якобы пытался протаранить блокпост активистов на железной дороге Луганск-Попасная, был пустым - полиция

Киев • УНН

 • 9152 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Грузовой поезд, который двигался в сторону неподконтрольной правительству территории на железной дороге Луганск-Попасная и якобы пытался протаранить блокпост с ветеранами АТО, был пустым. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Это грузовой поезд, пустой, который шел в сторону неподконтрольной территории", - сообщила Т.Погукай.

Также она добавила, что на месте работает следственно-оперативная группа, которая документирует все события, которые там происходят, а уже процессуальную оценку даст прокуратура и СБУ.

Напомним, грузовой поезд, который пытался протаранить блокпост с ветеранами АТО на железной дороге Луганск-Попасная, был остановлен активистами.

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