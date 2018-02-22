Потяг насмерть збив людину на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Житомирській області вчора близько 19:30 вечора на залізничній платформі Вчорайше Ружинського району потяг збив людину. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
Як йдеться у повідомленні, 62-річний чоловік несподівано вийшов на колію і потрапив під потяг.
“На місці події працювала слідчо-оперативна група Ружинського відділення поліції. Встановлено, що загиблий – 62-річний житель району. Нині триває з’ясування причин та обставин події”, – повідомляють у поліції.
Нагадаємо, у Львові, поїзд “Рахів – Львів” смертельно травмував місцевого мешканця.