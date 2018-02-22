Поезд насмерть сбил человека в Житомирской области

Как говорится в сообщении, 62-летний мужчина неожиданно вышел на рельсы и попал под поезд.

“На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ружинского отделения полиции. Установлено, что погибший – 62-летний житель района. Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия”, – сообщают в полиции.

Напомним, во Львове поезд “Рахов – Львов” смертельно травмировал местного жителя.