Поезд насмерть сбил человека в Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Житомирской области вчера около 19:30 на железнодорожной платформе “Вчерайше” Ружинского района поезд сбил человека. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области, передает УНН.
Как говорится в сообщении, 62-летний мужчина неожиданно вышел на рельсы и попал под поезд.
“На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ружинского отделения полиции. Установлено, что погибший – 62-летний житель района. Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия”, – сообщают в полиции.
Напомним, во Львове поезд “Рахов – Львов” смертельно травмировал местного жителя.