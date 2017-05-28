Потужний землетрус стався у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У суботу, 27 травня увечері на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,0. Повідомляє УНН з посиланням на emsc-csem.
Осередок залягав на глибині 13 км.
Про потерпілих або заподіяні збитки не повідомляється.
Найбільш руйнівним за останні роки у Туреччині був землетрус у Ізміті (магнітуда 7,6) в 1999 році, коли загинуло понад 17 тисяч людей. Того ж року землетрус у Дюздже (магнітуда 7,2) забрав життя майже 900 осіб.
Нагадаємо, на півночі Ірану поруч з кордоном з Туркменістаном стався землетрус магнітудою 5,7, в результаті якого загинули три людини.