Мощное землетрясение произошло в Турции

Очаг залегал на глубине 13 км.

О пострадавших или причиненный ущерб не сообщается.

Наиболее разрушительным за последние годы в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибло более 17 000 человек. В том же году землетрясение в Стамбул (магнитуда 7,2) унесла жизни почти 900 человек.

Напомним, на севере Ирана рядом с границей с Туркменистаном произошел землетрясение магнитудой 5,7 , в результате которого погибли три человека.