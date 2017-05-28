Мощное землетрясение произошло в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В субботу, 27 мая вечером на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Сообщает УНН со ссылкой на emsc-csem.
Очаг залегал на глубине 13 км.
О пострадавших или причиненный ущерб не сообщается.
Наиболее разрушительным за последние годы в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибло более 17 000 человек. В том же году землетрясение в Стамбул (магнитуда 7,2) унесла жизни почти 900 человек.
Напомним, на севере Ирана рядом с границей с Туркменистаном произошел землетрясение магнитудой 5,7 , в результате которого погибли три человека.