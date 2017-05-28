Потужний вибух прогримів в Белграді
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У столиці Сербії Белграді прогримів потужний вибух, постраждалих в результаті інциденту немає, передає УНН з посиланням на портал b92.
На даний момент причини вибуху не встановлені. За фактом інциденту ведеться розслідування.
Зазначається, що вибух стався поблизу бізнес-центру. На місце події прибули пожежники і співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо, в перший день Рамадану в Афганістані терорист-смертник влаштував вибух в автомобілі у східній провінції Хост, загинуло 18 осіб.