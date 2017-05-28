Мощный взрыв прогремел в Белграде
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В столице Сербии Белграде прогремел мощный взрыв, пострадавших в результате инцидента нет, передает УНН со ссылкой на портал b92.
На данный момент причины взрыва не установлены. По факту инцидента ведется расследование.
Отмечается, что взрыв произошел вблизи бизнес-центра. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в первый день Рамадана в Афганистане террорист-смертник устроил взрыв в автомобиле в восточной провинции Хост, погибли 18 человек.