Мощный взрыв прогремел в Белграде

На данный момент причины взрыва не установлены. По факту инцидента ведется расследование.

Отмечается, что взрыв произошел вблизи бизнес-центра. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в первый день Рамадана в Афганистане террорист-смертник устроил взрыв в автомобиле в восточной провинции Хост, погибли 18 человек.