Потрібно виправляти свої помилки, а не перекладати відповідальність - В.Медведчук

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Київ • УНН

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Не встиг консул Республіки Польща Кшиштоф Савіцкі зробити заяву про те, що вважає обстріл будівлі генконсульства Польщі у Луцьку терактом, як пішла негайна реакція глави українського зовнішньополітичного відомства Павла Клімкіна. “Обурений провокацією проти генконсульства Польщі в Луцьку. Це підлість тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща”, ― написав він у Twitter.

КИЇВ. 30 березня. УНН. Це далеко не перша заява П.Клімкіна, в якій він натякає на якусь таємничу зовнішню силу, що інспірує польсько-українські конфлікти. Не так давно, коментуючи осквернення пам’ятників полякам у селі Підкамінь Львівської області, П.Клімкін заявив, що це “відомий почерк третьої сторони”. Про це у своєму блозі написав лідер Громадського руху “Український вибір — право народу” Віктор Медведчук, передає УНН.

“Глава українського МЗС намагається нав’язати громадськості думку, що Київ докладає всі зусилля для зміцнення дружніх відносин з Варшавою, але підступи „третьої сторони“ зводять нанівець всі старання. Такі голослівні звинувачення інакше як маніпуляціями і не назвеш”, — сказав В.Медведчук.

За його словами, П.Клімкін замовчує про те, що в квітні 2015 року Верховна Рада прийняла закон про героїзацію ОУН-УПА (“ПРО правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті”).

“Закон, образливий для Польщі, яка досі оплакує жертв Волинської різанини, у Варшаві сприйняли як ляпас, адже він був проголосований відразу після виступу у Верховній Раді польського президента Броніслава Коморовського. Саме це рішення підірвало дружні відносини Києва і Польщі, яка була найбільш послідовним євроадвокатом і лобістом інтересів України в Євросоюзі”, — зазначив В.Медведчук.

Політик вважає, що главі МЗС не завадило б згадати, що “всі "вольності“ українських ура-патріотів і радикалів: від нападів на телеканали і офіси громадських організацій до погромів російських банків ― залишалися і залишаються безкарними. Це надихає екстремістів на все нові і нові „подвиги“, які цілком прогнозовано переростають у терористичні акції. І в Європі вже розуміють це. Генконсульства Польщі, які закрилися в Києві, Харкові, Одесі та Вінниці ― найкраще тому підтвердження”.

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