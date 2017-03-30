Нужно исправлять свои ошибки, а не перекладывать ответственность - В.Медведчук

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60521 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107041 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164512 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120759 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119172 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113946 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105195 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107284 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103746 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156393 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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Не успел консул Республики Польша Кшиштоф Савицки сделать заявление о том, что считает обстрел здания генконсульства Польши в Луцке терактом, как последовала незамедлительная реакция главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина. "Возмущенный провокацией против генконсульства Польши в Луцке. Это подлость тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша", - написал он в Twitter.

КИЕВ. 30 марта. УНН. Это далеко не первое заявление П.Климкина, в котором он намекает на некую таинственную внешнюю силу, инспирирующую польско-украинские конфликты. Не так давно, комментируя осквернение памятников полякам в селе Подкамень Львовской области, П.Климкин заявил, что это "известный почерк третьей стороны". Об этом в своем блоге написал лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

"Глава украинского МИД пытается навязать общественности мнение, что Киев прилагает все усилия для укрепления дружественных отношений с Варшавой, но происки "третьей стороны" сводят на нет все старания. Такие голословные обвинения иначе как манипуляциями и не назовешь", - сказал В.Медведчук.

По его словам, П.Климкин умалчивает о том, что в апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон о героизации ОУН-УПА ("О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке").

"Закон, оскорбительный для Польши, которая до сих пор оплакивает жертв Волынской резни, в Варшаве восприняли как пощечину, ведь он был проголосован сразу после выступления в Верховной Раде польского президента Бронислава Коморовского. Именно это решение подорвало дружеские отношения Киева и Польши, которая была наиболее последовательным евроадвокатом и лоббистом интересов Украины в Евросоюзе", - отметил В.Медведчук.

Политик считает, что главе МИД не мешало бы вспомнить, что "все "вольности" украинских ура-патриотов и радикалов от нападений на телеканалы и офисы общественных организаций к погромам российских банков - оставались и остаются безнаказанными. Это вдохновляет экстремистов на все новые и новые "подвиги", которые вполне прогнозируемо перерастают в террористические акции. И в Европе уже понимают это. Закрывшиеся генконсульства Польши в Киеве, Харькове, Одессе и Виннице - лучшее тому подтверждение".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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