Нужно исправлять свои ошибки, а не перекладывать ответственность - В.Медведчук

КИЕВ. 30 марта. УНН. Это далеко не первое заявление П.Климкина, в котором он намекает на некую таинственную внешнюю силу, инспирирующую польско-украинские конфликты. Не так давно, комментируя осквернение памятников полякам в селе Подкамень Львовской области, П.Климкин заявил, что это "известный почерк третьей стороны". Об этом в своем блоге написал лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

"Глава украинского МИД пытается навязать общественности мнение, что Киев прилагает все усилия для укрепления дружественных отношений с Варшавой, но происки "третьей стороны" сводят на нет все старания. Такие голословные обвинения иначе как манипуляциями и не назовешь", - сказал В.Медведчук.

По его словам, П.Климкин умалчивает о том, что в апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон о героизации ОУН-УПА ("О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке").

"Закон, оскорбительный для Польши, которая до сих пор оплакивает жертв Волынской резни, в Варшаве восприняли как пощечину, ведь он был проголосован сразу после выступления в Верховной Раде польского президента Бронислава Коморовского. Именно это решение подорвало дружеские отношения Киева и Польши, которая была наиболее последовательным евроадвокатом и лоббистом интересов Украины в Евросоюзе", - отметил В.Медведчук.

Политик считает, что главе МИД не мешало бы вспомнить, что "все "вольности" украинских ура-патриотов и радикалов от нападений на телеканалы и офисы общественных организаций к погромам российских банков - оставались и остаются безнаказанными. Это вдохновляет экстремистов на все новые и новые "подвиги", которые вполне прогнозируемо перерастают в террористические акции. И в Европе уже понимают это. Закрывшиеся генконсульства Польши в Киеве, Харькове, Одессе и Виннице - лучшее тому подтверждение".