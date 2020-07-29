Потрібно робити якісь серйозні висновки щодо роботи НСЗУ - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Кількість нарікань на Національну службу здоров’я така велика, що переходить будь-яку межу і треба робити висновки щодо її роботи. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Зараз повинен розпочатися нарешті вже процес заключення договорів від Національної служби здоров’я, через яку іде відповідне фінансування. Мені незрозуміло, чому вже місяць вони не можуть розпочати укладати договори і перераховувати ці кошти, які виділені державою? Знаєте, вже кількість цих нарікань на НСЗУ така велика, що вона вже переходить будь-яку межу. Вже треба робити якісь серйозні висновки щодо роботи НСЗУ", - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що не може бути так, щоб був один орган, від якого залежало фінансування всієї галузі і на нього б скаржилися всі без виключення медичні працівники.
"У таких питаннях, які можливо вирішити за декілька днів. А вони тижнями вирішують ці питання", - додав Максим Степанов.
Нагадаємо, станом на 28 липня НСЗУ не уклала жодного договору про підвищені тарифи на "екстренку".