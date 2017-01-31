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Потьомкінські сходи в Одесі перекриють до кінця квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. З 31 січня 2017 року зв’язку з технологічною необхідністю, а також для безпеки одеситів і гостей міста під час проведення ремонтно-реставраційних робіт рух пішоходів по Потьомкінських сходах буде закрито. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Одеської міської ради.

Раніше роботи на сходах велися поетапно з урахуванням можливості безперешкодного пересування пішоходів у виділеній зоні. В огородженій частині сходи роботи по гранітній облицюванні виконані на 70% з заміною підоснови і пристроєм гідроізоляції під граніт.

У зв’язку з сильними морозами з 29 грудня 2016 року роботи на Потьомкінських сходах були припинені. З 25 січня роботи відновлені з використанням так званих “тепляків” — пересувних наметів, що дозволяють виконувати необхідні роботи в будь-яких погодних і температурних умовах з дотриманням технології консервації безпосередньо самих робіт і матеріалів.

Пересування пішоходів по сходах буде закрито до кінця квітня 2017 року: в цей період планується завершити роботи з облицювання парапетів та сходових майданчиків Потьомкінських сходів новим гранітом і роботи з реставрації ступенів з старого граніту з установкою їхні на колишні місця.

Нагадаємо, Одеська мерія виділила з бюджету 5 млн грн на ремонт одного з головних символів міста.

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