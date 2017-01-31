Потемкинскую лестницу в Одессе перекроют до конца апреля

Ранее работы на лестнице велись поэтапно с учетом возможности беспрепятственного передвижения пешеходов в выделенной зоне. В огражденной части лестницы работы по гранитной облицовке выполнены на 70% с заменой подосновы и устройством гидроизоляции под гранит.

В связи с сильными морозами с 29 декабря 2016 года работы на Потемкинской лестнице были прекращены. С 25 января работы возобновлены с использованием так называемых "тепляков" - передвижных палаток, позволяющих выполнять необходимые работы в любых погодных и температурных условиях с соблюдением технологии консервации непосредственно самих работ и материалов.

Передвижение пешеходов по лестнице будет закрыто до конца апреля 2017 года: в этот период планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потемкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.

Напомним, Одесская мэрия выделила из бюджета 5 млн грн на ремонт одного из главных символов города.