Потемкинскую лестницу в Одессе перекроют до конца апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. С 31 января 2017 года связи с технологической необходимостью, а также для безопасности одесситов и гостей города во время проведения ремонтно-реставрационных работ движение пешеходов на Потемкинской лестнице будет закрыто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.
Ранее работы на лестнице велись поэтапно с учетом возможности беспрепятственного передвижения пешеходов в выделенной зоне. В огражденной части лестницы работы по гранитной облицовке выполнены на 70% с заменой подосновы и устройством гидроизоляции под гранит.
В связи с сильными морозами с 29 декабря 2016 года работы на Потемкинской лестнице были прекращены. С 25 января работы возобновлены с использованием так называемых "тепляков" - передвижных палаток, позволяющих выполнять необходимые работы в любых погодных и температурных условиях с соблюдением технологии консервации непосредственно самих работ и материалов.
Передвижение пешеходов по лестнице будет закрыто до конца апреля 2017 года: в этот период планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потемкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.
Напомним, Одесская мэрия выделила из бюджета 5 млн грн на ремонт одного из главных символов города.