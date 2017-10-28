Потерпілого в київському ресторані підстрелив чоловік кавказької зовнішності

"Потерпілий отримав вогнепальне поранення в голову, його забрала "швидка". Зловмисники з місця події втекли," - йдеться в повідомленні.

Зокрема, о 19.37 на лінію 102 надійшла інформація про те, що у ресторані по вул. Євгена Коновальця у Печерському районі відбувся конфлікт між чотирма невідомими.

"У розпал чоловік кавказької зовнішності дістав зброю та вистрілив. У результаті потерпілий отримав вогнепальне поранення в голову: його в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. Зловмисники втекли," - додали у відомстві.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями. Оперативними розшукують підозрюваних.

Нагадаємо, у Києві підстрелили чоловіка в ресторані.