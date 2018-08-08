Потенційні суперники "Динамо" по раунду плей-оф ЛЧ зіграли внічию

На полі стадіоні в Льєжі першу половину собі в актив занесли нідерландці. Тадіч накрутив візаві на фланзі та навісив ближче до дальньої стійки. Досвідчений форвард Хунтелар у падінні дістав м'яч та відправив його вже у порожню сітку воріт. Подвоїв рахунок вже сам серб Тадіч, який з лівої ноги направив м'яч від стійки до воріт.



В середині наступної 45-хвилинки марокканець Карсела-Гонсалес ефектним прийомом обійшов супротивника та завдав точного пострілу з-за меж карної зони. Вже у додатковий час господарі отримали право на пробиття пенальті. Із задачею успішно впорався Емонд – 2:2.



Відзначимо, що за кількістю ударів перевага була у "Стандарду" 18:11, але невелика перевага за володінням м'яча у "Аяксу" 55:45.



Додамо також, переможець даної пари зустрінеться з кращим клубом із дуету "Динамо"/"Славія".



нагадаємо, півзахисника "Динамо" названо кращим футболістом місяця в УПЛ.