Потенциальные соперники "Динамо" по раунду плей-офф ЛЧ сыграли вничью
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Результативной ничьей завершилась встреча третьего отборочного этапа Лиги чемпионов между голландским "Аяксом" и бельгийским "Стандардом", передает УНН.
На поле стадиона в Льеже первую половину себе в актив занесли голландцы. Тадич накрутил визави на фланге и навесил ближе к дальней стойки. Опытный форвард Хунтелаар в падении получил мяч и отправил его уже в пустую сетку ворот. Удвоил счет уже сам серб Тадич, с левой ноги направил мяч от стойки к воротам.
В середине следующей 45-минутки марокканец Карсела-Гонсалес эффектным приемом обошел противника и нанес точный выстрел из-за пределов штрафной. Уже в дополнительное время хозяева получили право на пробитие пенальти. С задачей успешно справился Эмонд - 2:2.
Отметим, что по количеству ударов преимущество было у "Стандард" 18:11, но небольшое преимущество по владению мяча у "Аякса" 55:45.
Добавим также, победитель данной пары встретится с лучшим клубом из дуэта "Динамо"/"Славия".
напомним, полузащитника "Динамо" назван лучшим футболистом месяца в УПЛ.