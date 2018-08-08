Потенциальные соперники "Динамо" по раунду плей-офф ЛЧ сыграли вничью

На поле стадиона в Льеже первую половину себе в актив занесли голландцы. Тадич накрутил визави на фланге и навесил ближе к дальней стойки. Опытный форвард Хунтелаар в падении получил мяч и отправил его уже в пустую сетку ворот. Удвоил счет уже сам серб Тадич, с левой ноги направил мяч от стойки к воротам.



В середине следующей 45-минутки марокканец Карсела-Гонсалес эффектным приемом обошел противника и нанес точный выстрел из-за пределов штрафной. Уже в дополнительное время хозяева получили право на пробитие пенальти. С задачей успешно справился Эмонд - 2:2.



Отметим, что по количеству ударов преимущество было у "Стандард" 18:11, но небольшое преимущество по владению мяча у "Аякса" 55:45.



Добавим также, победитель данной пары встретится с лучшим клубом из дуэта "Динамо"/"Славия".



напомним, полузащитника "Динамо" назван лучшим футболистом месяца в УПЛ.