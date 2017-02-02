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Поступове підвищення рівнів води очікується на річках Закарпаття

Поступове підвищення рівнів води очікується на річках Закарпаття

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Синоптики попередили, що 3-6 лютого очікується поступове підвищення рівнів води на річках Закарпатської області. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Сумській області.

За даними Укргідрометцентру, 3-6 лютого, внаслідок очікуваної відлиги, опадів та сніготанення, передбачається поступове пiдвищення рiвнiв води над поточними рівнями: на рiчках Закарпатської областi, басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-1,0 м.

Також очікується поступове послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води на 0,5-1,5 м.

За інформацією рятувальників, зважаючи на наявнiсть значної кiлькостi снiгового покриву, мерзлий грунт в басейнах річок Закарпаття можливі пiдтоплення понижених ділянок талими водами.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 2 лютого, найтепліша погода очікується в західних областях, вдень до 0+3°, пройдуть мокрий сніг та дощ. На решті території вночі −6-15°, протягом дня очікується −1-7°, на сході до 10° морозу.

Суттєві опади в більшості областей малоймовірні, на заході пройдуть мокрий сніг та дощ.

У західній частині очікується мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі −1-6° морозу, вдень від −2° морозу до +3° тепла.
У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі −5-12°, на Сумщині до −12-14° морозу, вдень −1-7° морозу.
У східних областях — без опадів. Температура повітря вночі −10-15° морозу, вдень −4-9° морозу.
У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі −7-14° морозу, вдень −1-7° морозу.
У південній частині суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі −4-9° морозу, вдень 0-5° морозу, місцями до +2° тепла.

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