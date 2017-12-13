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Постріл у бік мера Білозерська кваліфікували як замах на вбивство

Постріл у бік мера Білозерська кваліфікували як замах на вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Постріл у бік мера Білозерська на Донеччині кваліфікували як замах на вбивство. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

"Установлено, що 13 грудня у місті Білозерське 61-річний місцевий мешканець, знаходячись поблизу адміністративної будівлі міської ради, здійснив постріл з мисливської зброї у Білозерського міського голову. Потерпілому вдалося уникнути попадання кулі, після чого він самостійно затримав нападника та викликав правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що під час огляду місця події у нападника вилучено обріз мисливської рушниці, гранату із запалом, розкладний ніж та патрон.

На теперішній час чоловіка затримано.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацію за ч.2 ст. 15 та ч.1 ст.115 КК України, тобто замах на вбивство.

У рамках кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії. Процесуальне керівництво здійснюється Костянтинівською місцевою прокуратурою.

Нагадаємо, чоловік скоїв збройний напад на мера Білозерська.

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