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10 марта, 16:40 • 103122 просмотра

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Выстрел в сторону мэра Белозерска квалифицировали как покушение на убийство

Выстрел в сторону мэра Белозерска квалифицировали как покушение на убийство

Киев  •  УНН

 • 14105 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Выстрел в сторону мэра Белозерская в Донецкой области квалифицировали как покушение на убийство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 13 декабря в Белозерском 61-летний местный житель, находясь возле административного здания городского совета, выстрелил из охотничьего оружия в Белозерского городского голову. Пострадавшему удалось избежать попадания пули, после чего он самостоятельно задержал нападавшего и вызвал поравоохранителей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что во время осмотра места происшествия у нападающего изъят обрез охотничьего ружья, граната с запалом, раскладной нож и патрон.

В настоящее время мужчина задержан.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 УК Украины, то есть покушение на убийство.

В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия. Процессуальное руководство осуществляется Константиновской местной прокуратурой.

Напомним, мужчина совершил вооруженное нападение на мэра Белозерска.

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