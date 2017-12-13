Выстрел в сторону мэра Белозерска квалифицировали как покушение на убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Выстрел в сторону мэра Белозерская в Донецкой области квалифицировали как покушение на убийство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Установлено, что 13 декабря в Белозерском 61-летний местный житель, находясь возле административного здания городского совета, выстрелил из охотничьего оружия в Белозерского городского голову. Пострадавшему удалось избежать попадания пули, после чего он самостоятельно задержал нападавшего и вызвал поравоохранителей", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что во время осмотра места происшествия у нападающего изъят обрез охотничьего ружья, граната с запалом, раскладной нож и патрон.
В настоящее время мужчина задержан.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 УК Украины, то есть покушение на убийство.
В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия. Процессуальное руководство осуществляется Константиновской местной прокуратурой.
Напомним, мужчина совершил вооруженное нападение на мэра Белозерска.