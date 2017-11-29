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Постраждалу у харківській аварії знову доставили до лікарні

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Одну із найважчих постраждалих у харківській трагічній ДТП Оксану Берченко більше тижня тому виписали з лікарні додому. Але сьогодні стало відомо, що дівчина знову у медзакладі. Кореспонденту УНН батько Оксани - Ігор Берченко розповів, що його донька наразі у реабілітаційному центрі. 

"Оксаночку вчора привезли в лікарню в реабілітаційний центр. Тут реабілітація буде проходити швидше. З сьогоднішнього дня її день розписаний по годинах: з самого ранку їй роблять масажі, потім розминка ручки, ніжки. Уже з дня-на день збираються зняти гіпс з ніжки. Для нас і для лікарів головне - поставити її на ноги, щоб наша дівчинка знову могла ходити", - розповів Ігор Берченко.

Внаслідок наїзду Лексусу, в Оксани Берченко численні перелами кісток, важка черепно-мозкова травма, забій серця, розірвана легеня. Як фізично, так і морально дівчина досі відчуває себе погано.

"Почувається... як вона може себе почувати, втративши чоловіка і сестру... тримається, лікарняні стіни стримують, вдома зовсім - все нагадує про Діаночку і Сашеньку", - розповідає про стан доньки Ігор Берченко.

Зазначається, що мати водійки Lexus Олени Зайцевої - Тетяна Іванова всім постраждалим та сім'ям загиблих перевела по 50 тисяч гривень, але родина Берченків та батьки загиблого Олександа Євтєєва від грошей відмовилися.

"Вчора ми з батьками нашого зятя Сашеньки відіслали всі гроші назад. Нам не потрібно нічого від цих людей", - каже батько загиблої Діани та постраждалої Оксани - Ігор Берченко.

Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові посеред центра міста сталася кривава аварія. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався у Volkswagen, після чого протаранив натовп. П'ятеро людей загинули на місці, ще шістьох забрали до лікарні у тяжкому стані. 26 жовтня стало відомо, що на лікарняному ліжку померла ще одна дівчина- сестра Оксани, Діана Берченко, якій було лише 24 роки.

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