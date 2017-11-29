Пострадавшую в харьковской аварии снова доставили в больницу

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72642 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 59974 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67793 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 75883 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116230 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114667 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142747 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107357 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108783 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

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Пострадавшую в харьковской аварии снова доставили в больницу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Одну из самых тяжелых пострадавших в харьковской трагической ДТП Оксану Берченко более недели назад выписали из больницы домой. Но сегодня стало известно, что девушка снова в медучреждении. Корреспонденту УНН отец Оксаны - Игорь Берченко рассказал, что его дочь сейчас в реабилитационном центре.

"Оксаночку вчера привезли в больницу в реабилитационный центр. Здесь реабилитация будет проходить быстрее. С сегодняшнего дня ее день расписан по часам: с самого утра ей делают массажи, потом разминка ручки, ножки. Уже изо дня в день собираются снять гипс с ноги. Для нас и для врачей главное - поставить ее на ноги, чтобы наша девочка снова могла ходить", - рассказал Игорь Берченко.

В результате наезда Лексуса, у Оксаны Берченко многочисленные переломы костей, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб сердца, разорванное легкое. Как физически, так и морально девушка до сих пор чувствует себя плохо.

"Чувствует... как она может себя чувствовать, потеряв мужа и сестру... держится, больничные стены сдерживают, дома совсем - все напоминает о Дианочка и Сашенька", - рассказывает о состоянии дочери Игорь Берченко.

Отмечается, что мать водительницы Lexus Елены Зайцевой - Татьяна Иванова всем пострадавшим и семьям погибших перевела по 50 тысяч гривен, но семья Берченко и родители погибшего Александа Евтеева от денег отказались.

"Вчера мы с родителями нашего зятя Сашеньки отослали все деньги обратно. Нам не нужно ничего от этих людей", - говорит отец погибшей Дианы и пострадавшей Оксаны - Игорь Берченко.

Напомним, 18 октября в Харькове посреди центра города произошла кровавая авария. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, врезался в Volkswagen, после чего протаранил толпу. Пять человек погибли на месте, еще шестерых забрали в больницу в тяжелом состоянии. 26 октября стало известно, что на больничной койке умерла еще одна девушка-сестра Оксаны, Диана Берченко, которой было всего 24 года.

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