Пострадавшую в харьковской аварии снова доставили в больницу

"Оксаночку вчера привезли в больницу в реабилитационный центр. Здесь реабилитация будет проходить быстрее. С сегодняшнего дня ее день расписан по часам: с самого утра ей делают массажи, потом разминка ручки, ножки. Уже изо дня в день собираются снять гипс с ноги. Для нас и для врачей главное - поставить ее на ноги, чтобы наша девочка снова могла ходить", - рассказал Игорь Берченко.

В результате наезда Лексуса, у Оксаны Берченко многочисленные переломы костей, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб сердца, разорванное легкое. Как физически, так и морально девушка до сих пор чувствует себя плохо.

"Чувствует... как она может себя чувствовать, потеряв мужа и сестру... держится, больничные стены сдерживают, дома совсем - все напоминает о Дианочка и Сашенька", - рассказывает о состоянии дочери Игорь Берченко.

Отмечается, что мать водительницы Lexus Елены Зайцевой - Татьяна Иванова всем пострадавшим и семьям погибших перевела по 50 тысяч гривен, но семья Берченко и родители погибшего Александа Евтеева от денег отказались.

"Вчера мы с родителями нашего зятя Сашеньки отослали все деньги обратно. Нам не нужно ничего от этих людей", - говорит отец погибшей Дианы и пострадавшей Оксаны - Игорь Берченко.

Напомним, 18 октября в Харькове посреди центра города произошла кровавая авария. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, врезался в Volkswagen, после чего протаранил толпу. Пять человек погибли на месте, еще шестерых забрали в больницу в тяжелом состоянии. 26 октября стало известно, что на больничной койке умерла еще одна девушка-сестра Оксаны, Диана Берченко, которой было всего 24 года.