Постраждалий від вибуху гранати в багатоповерхівці Києва є братом відомого доґхантера
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Дніпровському районі Києва в поштовій скриньці здетонувала ручна граната, так звана “лимонка”. Граната лежала в поштовій скриньці брата відомого київського доґхантера Олексія Святогора, який також прописаний по цьому адресу. Про це повідомлялося в ефірі телеканалу “112 Україна”, передає УНН.
Євген Святогор розповів, що відразу впав після того, як відкрив ящик.
“Почув звук, схожий на петарду. Дуже різко відчинилися дверцята, я побачив відірвану нитку, присів і почав відходити від ящика. У той момент пролунав вибух. Від вибуху мене оглушило на пару хвилин,” — зазначив він.
Так, потерпілий відбувся синцями та саднами, від госпіталізації відмовився.
Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва прогримів вибух у багатоповерхівці.
Розпочато кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Поліція встановлює обставини події.