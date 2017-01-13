Пострадавший от взрыва гранаты в многоэтажке Киева является братом известного догхантера
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Днепровском районе Киева в почтовом ящике сдетонировала ручная граната, так называемая "лимонка". Граната лежала в почтовом ящике брата известного киевского догхантера Алексея Святогора, который также прописан по этому адресу. Об этом сообщалось в эфире телеканала "112 Украина" , передает УНН.
Евгений Святогор рассказал, что сразу упал после того, как открыл ящик.
"Услышал звук, похожий на петарду. Очень резко открылась дверь, я увидел оторванную нить, присел и начал отходить от ящика. В тот момент прогремел взрыв. От взрыва меня оглушило на пару минут ", - отметил он.
Так, потерпевший отделался синяками и ссадинами, от госпитализации отказался.
Напомним, в Днепровском районе Киева прогремел взрыв в многоэтажке.
Начато уголовное производство. Следователи квалифицируют это событие как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.