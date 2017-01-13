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Пострадавший от взрыва гранаты в многоэтажке Киева является братом известного догхантера

Киев • УНН

 • 11206 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Днепровском районе Киева в почтовом ящике сдетонировала ручная граната, так называемая "лимонка". Граната лежала в почтовом ящике брата известного киевского догхантера Алексея Святогора, который также прописан по этому адресу. Об этом сообщалось в эфире телеканала "112 Украина" , передает УНН.

Евгений Святогор рассказал, что сразу упал после того, как открыл ящик.

"Услышал звук, похожий на петарду. Очень резко открылась дверь, я увидел оторванную нить, присел и начал отходить от ящика. В тот момент прогремел взрыв. От взрыва меня оглушило на пару минут ", - отметил он.

Так, потерпевший отделался синяками и ссадинами, от госпитализации отказался.

Напомним, в Днепровском районе Киева прогремел взрыв в многоэтажке.

Начато уголовное производство. Следователи квалифицируют это событие как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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