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Постраждалим від вибуху в будинку на Голосіївському проспекті, планують виділити по 75 тис. грн

Постраждалим від вибуху в будинку на Голосіївському проспекті, планують виділити по 75 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати розглядали питання надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок вибуху на проспекті Голосіївському, 70. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.

Відповідно до проекту рішення, громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, мають намір надати одноразову матеріальну допомогу. Передбачається, що 17 громадян отримають по 75 тисяч гривень.

"Проект рішення покликаний підтримати та соціально захистити громадян, які постраждали внаслідок вибуху влітку в Голосіївському районі. Необхідну суму планується виділити за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на 2017 рік", - зазначив голова бюджетної комісії Київради Андрій Странніков.

Відповідний проект рішення також має розглянути постійна комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

Нагадаємо, 8 липня у Києві стався вибух у житловому будинку.

У результаті вибуху загинуло двоє людей, також постраждало 6 осіб. Зокрема, з них 1 особа від госпіталізації відмовилась, а інші 5 осіб з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні, серед них 14-річна дитина.

Столична поліція відкрила провадження через вибух у житловому будинку в Голосіївському районі Києві, слідчі кваліфікували подію як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

За інформацією КМДА, внаслідок вибуху 23 осіб переселили до гуртожитку у Подільському районі Києва.

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