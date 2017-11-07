Пострадавшим от взрыва в доме на Голосеевском проспекте, планируют выделить по 75 тыс. грн

Согласно проекту решения, гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, намерены предоставить единовременную материальную помощь. Предполагается, что 17 граждан получат по 75 тысяч гривен.

"Проект решения призван поддержать и социально защитить граждан, пострадавших в результате взрыва летом в Голосеевском районе. Необходимую сумму планируется выделить за счет средств, предусмотренных в бюджете города Киева на 2017 год", - отметил председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

Соответствующий проект решения также должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Напомним, 8 июля в Киеве произошел взрыв в жилом доме.

В результате взрыва погибли два человека, также пострадали 6 человек. В частности, из них 1 человек от госпитализации отказался, а другие 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди них 14-летний ребенок.

Столичная полиция открыла производство из-за взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, следователи квалифицировали произошедшее как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

По информации КГГА, в результате взрыва 23 человек переселили в общежитие в Подольском районе Киева.