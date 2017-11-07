Пострадавшим от взрыва в доме на Голосеевском проспекте, планируют выделить по 75 тыс. грн

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53192 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120993 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104619 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107312 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106095 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97855 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104706 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102349 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Пострадавшим от взрыва в доме на Голосеевском проспекте, планируют выделить по 75 тыс. грн

Пострадавшим от взрыва в доме на Голосеевском проспекте, планируют выделить по 75 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 10395 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты рассматривали вопрос предоставления материальной помощи пострадавшим в результате взрыва на проспекте Голосеевском, 70. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает УНН.

Согласно проекту решения, гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, намерены предоставить единовременную материальную помощь. Предполагается, что 17 граждан получат по 75 тысяч гривен.

"Проект решения призван поддержать и социально защитить граждан, пострадавших в результате взрыва летом в Голосеевском районе. Необходимую сумму планируется выделить за счет средств, предусмотренных в бюджете города Киева на 2017 год", - отметил председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

Соответствующий проект решения также должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Напомним, 8 июля в Киеве произошел взрыв в жилом доме.

В результате взрыва погибли два человека, также пострадали 6 человек. В частности, из них 1 человек от госпитализации отказался, а другие 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди них 14-летний ребенок.

Столичная полиция открыла производство из-за взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, следователи квалифицировали произошедшее как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

По информации КГГА, в результате взрыва 23 человек переселили в общежитие в Подольском районе Киева.

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