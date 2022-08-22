Постраждалих через війну дітей стало більше: на Миколаївщині поранено півторарічного малюка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні через війну кількість поранених дітей зросла до понад 723. На Миколаївщині було поранено півторарічного малюка. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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«Більше ніж 1096 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 22 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 373. Зросла кількість поранених - понад 723», - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, повідомляється, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.
Прокуратура інформує, що 21 серпня окупанти здійснили обстріл касетними боєприпасами території міста Зеленодольськ Дніпропетровської області. Отримав поранення 9-річний хлопчик.
«21 серпня внаслідок обстрілу ворогом м. Баштанка Миколаївської області поранено півторарічного малюка», - зазначається в повідомленні.
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Окрім того, через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.