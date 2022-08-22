Пострадавших из-за войны детей стало больше: в Николаевской области ранен полуторагодовалый малыш

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«Более 1096 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 22 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 373. Возросло количество раненых – более 723», – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, сообщается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 387, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 65, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.

Прокуратура информирует, что 21 августа оккупанты произвели обстрел кассетными боеприпасами территории города Зеленодольск Днепропетровской области. Получил ранение 9-летний мальчик.

«21 августа в результате обстрела врагом города Баштанка Николаевской области ранен полуторагодовалый малыш», - отмечается в сообщении.

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Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.